Выгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

Уничтоженный в результате масштабного пожара склад Wildberries в Шушарах не был застрахован на случай ЧП. Владельцы терминала пытались договориться со страховыми компаниями, но так и не пришли к компромиссу, рассказал РБК осведомлённый источник.

"Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло", — поделился информатор, добавив, что застрахован был лишь товар селлеров.