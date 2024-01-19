Выгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ
РБК: Полностью сгоревший склад Wildberries под Петербургом не был застрахован
Уничтоженный в результате масштабного пожара склад Wildberries в Шушарах не был застрахован на случай ЧП. Владельцы терминала пытались договориться со страховыми компаниями, но так и не пришли к компромиссу, рассказал РБК осведомлённый источник.
"Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло", — поделился информатор, добавив, что застрахован был лишь товар селлеров.
Представитель Wildberries в беседе с изданием не подтвердил, но и не опроверг это заявление. Он лишь подчеркнул, что маркетплейс не может разглашать такую информацию в рамках неких "договорных отношений".
Напомним, что гигантский склад был объят пламенем утром 13 января. Ущерб от инцидента оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уже на следующий Wildberries анонсировал открытие нового терминала.
ТАСС / Пётр Косцов