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18 января, 23:36

Выгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

РБК: Полностью сгоревший склад Wildberries под Петербургом не был застрахован

Уничтоженный в результате масштабного пожара склад Wildberries в Шушарах не был застрахован на случай ЧП. Владельцы терминала пытались договориться со страховыми компаниями, но так и не пришли к компромиссу, рассказал РБК осведомлённый источник.

"Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло", — поделился информатор, добавив, что застрахован был лишь товар селлеров.

Представитель Wildberries в беседе с изданием не подтвердил, но и не опроверг это заявление. Он лишь подчеркнул, что маркетплейс не может разглашать такую информацию в рамках неких "договорных отношений".

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Напомним, что гигантский склад был объят пламенем утром 13 января. Ущерб от инцидента оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уже на следующий Wildberries анонсировал открытие нового терминала.

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ТАСС / Пётр Косцов

Илья Пушкарев
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