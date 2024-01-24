Пассажирку "Победы" стошнило на попутчика, но стриптиз не помог ей загладить вину

Пассажирку рейса Чебоксары – Москва авиакомпании "Победа" передали сотрудникам полиции после того, как её стошнило на соседа по креслу, а затем она попыталась загладить вину с помощью стриптиза.

По данным Mash, женщина с самого начала вела себя на борту странно. Пассажиры жаловались бортпроводникам, что она пристаёт к окружающим, мешает и вообще похоже, что приняла что-то запрещённое, прежде чем зайти на борт. Особенно не повезло соседу по креслу — на него неугомонную пассажирку стошнило. Бортпроводники помогли пострадавшему почистить одежду, а саму женщину попросили вести себя пристойно. Но когда самолёт пошёл на снижение, пассажирка улеглась к мужчине на колени и стала раздеваться — мол, чтобы загладить вину. На замечания экипажа авиадебоширка никак не реагировала.

В Шереметьево роковую пассажирку встретили стражи порядка, самолёту понадобился клининг, а несчастному соседу по креслу — химчистка. Будет ли он подавать заявление о домогательствах, неизвестно.