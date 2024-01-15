"Не бойся, я врач": Хирург Хайдаров спас пассажирку рейса Дубай – Москва

Пластический хирург Тимур Хайдаров оказал врачебную помощь пассажирке рейса Дубай – Москва. Как пишет kp.ru, девушку зовут Карина и в воздухе у неё впервые случилась паническая атака, которая, несмотря на свою безобидность, сопровождается сильным страхом и ощущением приближающейся смерти.

Перепугавшиеся родственники начали срочно искать на борту врача и наткнулись на сидевшего в бизнес-классе Хайдарова. В тот момент Карине дали кислородную маску, у которой оказался закрыт клапан.

"Я вцепилась в неё, как в последнюю надежду на спасение. В маске закрыт клапан, у всех началась паника, родные со всех сторон кричат, бортпроводники в панике не могут настроить маску, и я уже прощалась с жизнью... В глазах страх, сказать ничего не могу... Кто-то взял меня за руку и сказал: "Не бойся, я врач", — рассказала девушка.

Через какое-то время хирург привёл девушку в чувство. Он не стал освещать этот случай. Его супруга Светлана Сильваши подтвердила изданию правдивость истории. По её словам, муж девушки передал врачу слова благодарности. К слову, ранее Хайдаров не оказывал помощь на борту самолёта.