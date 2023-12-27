Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 23:50

Хирург Хайдаров рассказал, чем закончился конфликт со Славой и Успенской

Пластический хирург Хайдаров сообщил, что конфликт со Славой и Успенской разрешён

Пластический хирург Тимур Хайдаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov

Пластический хирург Тимур Хайдаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov

Конфликт пластического хирурга Тимура Хайдарова с певицами Славой и Любовью Успенской полностью разрешён. Об этом в беседе с НСН рассказал сам звёздный врач.

"Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение… Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов — неразглашение подробностей и условий", — пояснил Хайдаров.

Инстасамка вступила в войну против Хайдарова и впервые раскрыла ужасы увеличения ягодиц
Инстасамка вступила в войну против Хайдарова и впервые раскрыла ужасы увеличения ягодиц

Напомним, певица Слава, недовольная результатом пластики груди, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а после этого попыталась разоблачить и Филиппа Киркорова. Будто бы он покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. К тому же ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров