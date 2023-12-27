Хирург Хайдаров рассказал, чем закончился конфликт со Славой и Успенской

Конфликт пластического хирурга Тимура Хайдарова с певицами Славой и Любовью Успенской полностью разрешён. Об этом в беседе с НСН рассказал сам звёздный врач.

"Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение… Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов — неразглашение подробностей и условий", — пояснил Хайдаров.