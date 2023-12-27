Хирург Хайдаров рассказал, чем закончился конфликт со Славой и Успенской
Пластический хирург Хайдаров сообщил, что конфликт со Славой и Успенской разрешён
Пластический хирург Тимур Хайдаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dr.timur_khidarov
Конфликт пластического хирурга Тимура Хайдарова с певицами Славой и Любовью Успенской полностью разрешён. Об этом в беседе с НСН рассказал сам звёздный врач.
"Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение… Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов — неразглашение подробностей и условий", — пояснил Хайдаров.
Напомним, певица Слава, недовольная результатом пластики груди, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а после этого попыталась разоблачить и Филиппа Киркорова. Будто бы он покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. К тому же ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Среди недовольных работой хирурга и певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло.