Звёздный хирург Хайдаров призвал объявить нацпроект по борьбе с ожирением

Ожирение в России выходит на первый план, необходимо сделать национальным проектом борьбу с ним. Об этом в пресс-центре НСН заявил звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров.

"Бариатрическая хирургия (уменьшение объёмов желудка) всё больше набирает обороты в стране. Это уже, я думаю, с годами нужно будет приравнивать к какому-то нацпроекту. Потому что в нашей стране ожирение всё больше и больше выходит на первый план", — сказал он.

Врач напомнил, что лишний вес напрямую связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами, а в случае с женщинами — с нарушением детородной функции. В тех же США, указал он, ожирение уже стало "большущей проблемой".