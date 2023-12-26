Звёздный хирург Хайдаров призвал объявить нацпроект по борьбе с ожирением
Ожирение в России выходит на первый план, необходимо сделать национальным проектом борьбу с ним. Об этом в пресс-центре НСН заявил звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров.
"Бариатрическая хирургия (уменьшение объёмов желудка) всё больше набирает обороты в стране. Это уже, я думаю, с годами нужно будет приравнивать к какому-то нацпроекту. Потому что в нашей стране ожирение всё больше и больше выходит на первый план", — сказал он.
Врач напомнил, что лишний вес напрямую связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами, а в случае с женщинами — с нарушением детородной функции. В тех же США, указал он, ожирение уже стало "большущей проблемой".
Ранее Тимур Хайдаров анонсировал кардинальное изменение внешности Филиппа Киркорова. По его словам, итоговый результат можно будет увидеть на апрельском шоу артиста.