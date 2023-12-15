"Скажут "вау": Звёздный хирург анонсировал кардинальное преображение Киркорова

Популярный российский певец Филипп Киркоров намерен кардинально изменить свою внешность. Об этом сообщил звёздный хирург Тимур Хайдаров. Он подчеркнул, что оценить итоговый результат можно будет на шоу артиста, которое пройдёт 30 апреля.

"Скоро все всё узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в "Crave шоу". Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали", — слова Хайдарова приводит "Газета.ru".

По его словам, была проделана большая работа, но она ещё не завершена. Хайдаров уверен, что даже знакомые Киркорова скажут "вау", когда увидят, как он изменился.