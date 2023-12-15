"Скажут "вау": Звёздный хирург анонсировал кардинальное преображение Киркорова
Хирург Хайдаров заявил, что знакомые скажут "вау" после преображения Киркорова
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Популярный российский певец Филипп Киркоров намерен кардинально изменить свою внешность. Об этом сообщил звёздный хирург Тимур Хайдаров. Он подчеркнул, что оценить итоговый результат можно будет на шоу артиста, которое пройдёт 30 апреля.
"Скоро все всё узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в "Crave шоу". Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали", — слова Хайдарова приводит "Газета.ru".
По его словам, была проделана большая работа, но она ещё не завершена. Хайдаров уверен, что даже знакомые Киркорова скажут "вау", когда увидят, как он изменился.
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А ранее Лайф рассказывал, что Киркорова заметили на нескольких мероприятиях в необычном образе — он позирует с друзьями на импровизированных красных дорожках в повязке, которая поддерживает челюсть. Позднее король поп-эстрады заявил, что он не делал никакой пластики — всё дело якобы в обычном флюсе.