Киркоров раскрыл, что на самом деле он прятал от фотографов за веером, и пластика тут ни при чём

Декабрь — горячая пора для многих россиян, и артисты не исключение. Перед новым годом мероприятия, презентации концерты следуют один за другим, но редкий светский раут обходится без блистательного короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Правда, его свежее появление сразу на нескольких ивентах в необычном образе заставило коллег по сцене и поклонников поволноваться: неужели Фил решился на ещё одну пластику?

Подозрения не беспочвенны. В соцсетях можно было увидеть, как Киркоров позирует с друзьями на импровизированных красных дорожках в повязке, которая поддерживает его челюсть. Да и нижняя часть лица выглядела заметно отёкшей. Так что же поп-король скрывает за бинтами? Неужели шрамы от очередной подтяжки.

На фотографиях с последних мероприятий Филипп Киркоров кокетливо прячется за веером. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Нашим коллегам из kp.ru Филипп Бедросович заявил открыто и откровенно, что никакой пластики — дело в обычном флюсе. А если бы пластика и была, певец открыто сказал бы об этом прессе, как это делал раньше. Никаких секретов!

Не было у меня никакой пластики. Я бы скрывать от вас не стал. Все своё. Это обычный флюс. Удалил зуб мудрости — и понеслось. Хожу уже третий день в повязке Филипп Киркоров