Звёздный хирург Хайдаров пытается наказать блогера за вымогательство 10 млн из-за гниющих ягодиц

Прокуратура организует повторную проверку дела об угрозах звёздному хирургу Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши после того, как в МВД отказались начинать уголовный процесс. Как стало известно, хирург и блогер Александр Вдовин, который угрожал семье из-за плохо выполненной операции на ягодицах, уже не раз объявлялся в федеральный розыск. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Угрожающий семье Хайдаровых хирург Александр Вдовин. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Вдовин

По информации канала, челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, шесть лет назад обратившийся к Хайдарову за имплантированием ягодиц, сообщил, что со временем у него на мягком месте буквально начались процессы гниения. Сначала пациент потребовал от звёздного хирурга внушительную компенсацию — 10 миллионов рублей, а получив отказ, начал угрожать коллеге и его близким в социальных сетях.

Супруга Хайдарова не оставила угрозы семье без внимания и написала на Вдовина заявление. Сильваши утверждает, что блогеру увеличили ягодицы бесплатно и за все шесть лет тот ни разу не обращался в клинику с жалобами на качество операции.