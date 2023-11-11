Звёздный хирург Хайдаров пытается наказать блогера за вымогательство 10 млн из-за гниющих ягодиц
Прокуратура отправила на новую проверку жалобу жены Хайдарова на угрозы Вдовина
Хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Светлана Сильваши
Прокуратура организует повторную проверку дела об угрозах звёздному хирургу Тимуру Хайдарову и его супруге Светлане Сильваши после того, как в МВД отказались начинать уголовный процесс. Как стало известно, хирург и блогер Александр Вдовин, который угрожал семье из-за плохо выполненной операции на ягодицах, уже не раз объявлялся в федеральный розыск. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Угрожающий семье Хайдаровых хирург Александр Вдовин. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Вдовин
По информации канала, челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, шесть лет назад обратившийся к Хайдарову за имплантированием ягодиц, сообщил, что со временем у него на мягком месте буквально начались процессы гниения. Сначала пациент потребовал от звёздного хирурга внушительную компенсацию — 10 миллионов рублей, а получив отказ, начал угрожать коллеге и его близким в социальных сетях.
Супруга Хайдарова не оставила угрозы семье без внимания и написала на Вдовина заявление. Сильваши утверждает, что блогеру увеличили ягодицы бесплатно и за все шесть лет тот ни разу не обращался в клинику с жалобами на качество операции.
Прокуратура проверяет факты вымогательства и угроз, дело направили в МВД, где возбуждать уголовное дело отказались. В прокуратуре с таким решением не согласились. После того как стало известно, что Вдовин находится в федеральном розыске, была инициирована дополнительная проверка.
Ранее из-за пластики груди певица Слава, недовольная результатом, сначала подала на хирурга в суд, потребовав огромную компенсацию, а потом попыталась "разоблачить" и Филиппа Киркорова. Якобы тот покрывает своего друга, а на деле мучается от боли. При этом ещё более 30 женщин назвали себя пострадавшими от действий врача и создали инициативную группу. Также среди недовольных работой хирурга — певица Любовь Успенская. Стороны пытались примириться до судебных разбирательств, но из этого ничего не вышло. В прошлом месяце в Москве облили кислотой автомобиль адвоката Тимура Хайдарова.