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24 января, 23:35

Аэропорт в Сочи возобновил работу в штатном режиме

В Росавиации сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта в Сочи

Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после того, как ограничения были сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения", — уточнили в ведомстве, добавив, что воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилёт и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января.

На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар
На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар

Напомним, в сочинском аэропорту временно вводили план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников. Перед этим в Туапсе загорелась нефтебаза, а местные жители слышали видели несколько дронов.

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t.me / Аэропорт Сочи

Артур Лапсаков
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