Аэропорт в Сочи возобновил работу в штатном режиме

Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после того, как ограничения были сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения", — уточнили в ведомстве, добавив, что воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилёт и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января.