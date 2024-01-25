Аэропорт в Сочи возобновил работу в штатном режиме
В Росавиации сообщили о возобновлении штатной работы аэропорта в Сочи
Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после того, как ограничения были сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения", — уточнили в ведомстве, добавив, что воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилёт и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января.
Напомним, в сочинском аэропорту временно вводили план "Ковёр" из-за возможных атак беспилотников. Перед этим в Туапсе загорелась нефтебаза, а местные жители слышали видели несколько дронов.
t.me / Аэропорт Сочи