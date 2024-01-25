Скачущая по кровати в одних трусах 54-летняя Блёданс возмутила поклонников из Сети

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором знаменитая артистка и ведущая Эвелина Блёданс сверкает стройными ногами. Звезда одета только в футболку и трусы, а надпись на фото гласит: "В постельку". Скорее всего, смысл был в том, что Эвелина просто готовилась ко сну и мимолётом решила похвастаться отпадной фигурой. Напомним, что артистке уже 54 года!

Эвелина Блёданс в трусах на кровати хвастается фигурой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bledans

Казалось бы, можно только восхититься, смотря на такое, поймать мотивацию меньше есть и больше заниматься спортом. Но комментаторы из Сети, посмотрев видео, возмутились. Одни начали писать, что Блёданс хвастается своей интимной жизнью и наличием мужчины. Видимо, такие личности считают, что после 40 секс умирает и заниматься им нельзя.

Другие вдруг начали активно рассматривать задний фон и нашли странный предмет, лежащий на кровати. Подозрительно продолговатая форма натолкнула гениев мысли, что это плётка! Поэтому Блёданс уже приписали к любительницам БДСМ. Хотя на самом деле на кровати лежала обычная чесалка для спины. Третьи и вовсе начали возмущаться, почему женщина в возрасте позволяет себе такие непотребства.