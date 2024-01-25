Скачущая по кровати в одних трусах 54-летняя Блёданс возмутила поклонников из Сети
Казалось бы, звезда просто хотела похвастаться отличной для таких лет фигурой. А случайно спровоцировала бурное обсуждение личной жизни и предпочтений в сексе.
Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором знаменитая артистка и ведущая Эвелина Блёданс сверкает стройными ногами. Звезда одета только в футболку и трусы, а надпись на фото гласит: "В постельку". Скорее всего, смысл был в том, что Эвелина просто готовилась ко сну и мимолётом решила похвастаться отпадной фигурой. Напомним, что артистке уже 54 года!
Эвелина Блёданс в трусах на кровати хвастается фигурой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bledans
Казалось бы, можно только восхититься, смотря на такое, поймать мотивацию меньше есть и больше заниматься спортом. Но комментаторы из Сети, посмотрев видео, возмутились. Одни начали писать, что Блёданс хвастается своей интимной жизнью и наличием мужчины. Видимо, такие личности считают, что после 40 секс умирает и заниматься им нельзя.
Другие вдруг начали активно рассматривать задний фон и нашли странный предмет, лежащий на кровати. Подозрительно продолговатая форма натолкнула гениев мысли, что это плётка! Поэтому Блёданс уже приписали к любительницам БДСМ. Хотя на самом деле на кровати лежала обычная чесалка для спины. Третьи и вовсе начали возмущаться, почему женщина в возрасте позволяет себе такие непотребства.
Кажется, что большинство комментаторов просто сжирает зависть, ведь Эвелина Блёданс не выглядит на свой возраст. Чего не скажешь об этих знаменитостях, явно смотрящихся старше, чем есть.
© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bledans