Красавчику Брэду Питту уже 60, и вы ни за что не поверите, но эти 8 российских звёзд — его ровесники

Вот иногда смотришь на зарубежных звёзд — актёров, певцов — и диву даёшься: как им так хорошо получается выглядеть в свои года. Взять того же Брэда Питта, которому в декабре исполнилось 60 лет. Как был дамским угодником и сердцеедом, так и остался. Да что уж говорить, сохранился тоже весьма классно для своих лет. Чего не скажешь о наших звёздах шоу-бизнеса. Сегодня расскажем вам про ровесников голливудского красавчика, но, к сожалению, на него непохожих. И почему, спрашивается, наши не могут выглядеть так же хорошо в свои 60 лет?

Максим Суханов

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Те, кто смотрел "Топи", помнят местного антагониста, которого называли Хозяин. Максим Суханов сыграл не то маньяка, не то передал современный образ Харона — перевозчика душ в царство мёртвых... Великолепно! Актёра можно было видеть ещё и в таких картинах, как "Гипноз", "Викинг", "Мишень", "Роль". Вот только на сексуального мужчину с кубиками пресса и белоснежной улыбкой Суханов не очень похож. Но зато харизматичный и талантливый?

Дмитрий Певцов

Фото © ТАСС / Бизнес Online / А. Белкин

Когда-то популярный актёр и даже музыкант Дмитрий Певцов тоже был любимчиком дам. Ему пели оды и режиссёры, и коллеги по площадке, называя редчайшим из актёров, он умеет играть всё. Может, таланта у Певцова и не отнять, не просто так с его участием вышло более 76 фильмов. Вот только на 60 лет Дмитрий не выглядит… Может, устал от славы?

Михаил Ефремов

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Дебошир, алкоголик, некогда заслуженный артист Российской Федерации и даже лауреат Государственной премии Российской Федерации... Михаил Ефремов не отличается ни здоровым образом жизни, ни возможностью выглядеть хорошо в свои года. Возможно, на внешности сказалось не только пристрастие к алкоголю, но и заключение под стражей из-за смертельного ДТП с участием Ефремова. Но вердикт один: не выглядит Михаил так, как красавчик Брэд Питт.

Николай Добрынин

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Пожалуй, самая первая ассоциация на вопрос, где я мог видеть этого актёра, — "Сваты". В сериале Николай играет Митяя — соседа и кума Ивана и Валентины Будько. А теперь сравните амплуа и внешний вид Добрынина с Брэдом Питтом. А ведь они ровесники!

Александр Карамнов

Фото © "Одна любовь на миллион". Режиссёр Владимир Щегольков, сценарист Михаил Новиков / Kinopoisk.ru

Некогда мачо и брутал Александр Карамнов тоже к 60 годам растерял свою форму. Трудно сегодня в актёре вспомнить того, кого зритель видел в таких легендарных картинах, как "Брат", "Брат-2", "Бой с тенью", "Август восьмого". Возможно, театральный талант никуда и не делся, зато появились залысины и пивной животик.

Сергей Зверев

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Знаменитый стилист, шоумен, в каком-то роде музыкант и просто икона русского стиля Сергей Зверев тоже оказался в списке тех, кому до Питта ещё расти и расти. Казалось бы, Зверев мог бы не только за модными трендами следить, но и сферой косметологии активнее интересоваться. А то так и не скажешь, что они с голливудской звездой ровесники.

Александр Домогаров

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Некогда отечественный секс-символ и мечта любой девушки ранних 90-х с годами, к сожалению, не похорошел. Видны на лице актёра и следы усталости, и алкогольной зависимости, которую Домогаров даже не скрывает. А жаль, что пагубная привычка оказалась непобедимой! Представьте, каким бы сегодня красавцем был Александр, если бы не спиртное.

Сергей Трофимов

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков