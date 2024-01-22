Концерт скандального рэпера Кишлака перенесли по неизвестным причинам на лето

Концерт скандального рэпера Кишлака (Максим Фисенко), который был запланирован на 26 января в Сургуте, переносится на лето. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Концерт группы "Кишлак" перенесён на лето", — заявили организаторы, добавив, что это окончательное решение.