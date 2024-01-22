Концерт скандального рэпера Кишлака перенесли по неизвестным причинам на лето
Концерт рэпера Кишлака в Сургуте перенесли с января на лето
Рэпер Кишлак. Обложка © Vk / Кишлак
Концерт скандального рэпера Кишлака (Максим Фисенко), который был запланирован на 26 января в Сургуте, переносится на лето. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.
"Концерт группы "Кишлак" перенесён на лето", — заявили организаторы, добавив, что это окончательное решение.
Мероприятие должно было состояться в ночном клубе "Вавилон". Там не ответили на просьбу журналистов прокомментировать перенос концерта. Уточняется, что новая дата пока не назначена.
Ранее Лайф писал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить Кишлака на наркотики. В июле 2023 года стало известно, что несколько подростков попали в больницу в алкогольном и наркотическом состоянии после концерта рэпера. История повторилась в декабре, когда после выступления Кишлака были госпитализированы несколько школьников, у них нашли блистерные упаковки от таблеток. В итоге теперь МВД проверяет музыканта по подозрению в пропаганде запрещённых веществ.