Регион

Уведомления отключены

22 января, 15:32

Концерт скандального рэпера Кишлака перенесли по неизвестным причинам на лето

Концерт рэпера Кишлака в Сургуте перенесли с января на лето

Рэпер Кишлак. Обложка © Vk / Кишлак

Рэпер Кишлак. Обложка © Vk / Кишлак

Концерт скандального рэпера Кишлака (Максим Фисенко), который был запланирован на 26 января в Сургуте, переносится на лето. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Концерт группы "Кишлак" перенесён на лето", — заявили организаторы, добавив, что это окончательное решение.

Мероприятие должно было состояться в ночном клубе "Вавилон". Там не ответили на просьбу журналистов прокомментировать перенос концерта. Уточняется, что новая дата пока не назначена.

Мать на Porsche забрала рэпера Baby Melo из спецприёмника в Петербурге спустя 11 часов
Мать на Porsche забрала рэпера Baby Melo из спецприёмника в Петербурге спустя 11 часов

Ранее Лайф писал, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить Кишлака на наркотики. В июле 2023 года стало известно, что несколько подростков попали в больницу в алкогольном и наркотическом состоянии после концерта рэпера. История повторилась в декабре, когда после выступления Кишлака были госпитализированы несколько школьников, у них нашли блистерные упаковки от таблеток. В итоге теперь МВД проверяет музыканта по подозрению в пропаганде запрещённых веществ.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров