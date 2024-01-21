Мать на Porsche забрала рэпера Baby Melo из спецприёмника в Петербурге спустя 11 часов
SHOT: Рэпера Baby Melo отпустили из спецприёмника, где он провёл около 11 часов
Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где он провёл примерно 11 часов после задержания на концерте в Санкт-Петербурге. По словам его матери Виктории, парень случайно выругался, когда кто-то из зрителей кинул в него вейп и попал в лоб, сообщает SHOT.
Мать рэпера Baby Melo рассказала, как задерживали сына. Видео © Telegram / SHOT
Виктория уверяет, что сын не матерился. Однако, когда рэпер Badri (Орхан Ахмедов), который также был на этом концерте, произнёс то же самое слово, полицейские вышли на сцену, надели наручники и увезли парней в отдел.
"Это полный беспредел. Ему в лобешник засветили на концерте электронкой. Он случайно это произносит, потом выходит его товарищ, говорит слово. Не он говорит! И в итоге его просто забирают, не отдают по доверенности. Я оставляла специально доверенность. И я лечу просто с пересадками из другой стороны, чтобы забрать его из приёмника", — отметила мать 15-летнего Baby Melo в беседе с телеграм-каналом.
Женщина подчеркнула, что ей после задержания сына полицейские не звонили. Сам же рэпер заявил, что ему "всё по кайфу", и назвал себя гангстером. Уехал он из отдела с мамой и друзьями на "порше".
Как сообщал Лайф, рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) задержали на сцене во время выступления в петербургском "Гигант-холле". Помимо самих музыкантов задержано более 16 человек за распитие алкоголя около клуба. Сотрудники полиции составили на них протоколы и отвезли в отделение. Отец Baby Melo сообщил, что рэперов задержали за одно околоматерное слово, которое выкрикнул Badri со сцены.
Telegram / SHOT