Мать на Porsche забрала рэпера Baby Melo из спецприёмника в Петербурге спустя 11 часов

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где он провёл примерно 11 часов после задержания на концерте в Санкт-Петербурге. По словам его матери Виктории, парень случайно выругался, когда кто-то из зрителей кинул в него вейп и попал в лоб, сообщает SHOT.

Мать рэпера Baby Melo рассказала, как задерживали сына. Видео © Telegram / SHOT

Виктория уверяет, что сын не матерился. Однако, когда рэпер Badri (Орхан Ахмедов), который также был на этом концерте, произнёс то же самое слово, полицейские вышли на сцену, надели наручники и увезли парней в отдел.

"Это полный беспредел. Ему в лобешник засветили на концерте электронкой. Он случайно это произносит, потом выходит его товарищ, говорит слово. Не он говорит! И в итоге его просто забирают, не отдают по доверенности. Я оставляла специально доверенность. И я лечу просто с пересадками из другой стороны, чтобы забрать его из приёмника", — отметила мать 15-летнего Baby Melo в беседе с телеграм-каналом.