Рэперы Baby Melo и Badri отправились в отдел полиции прямо с концерта в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) прямо во время выступления в петербургском клубе "Гигант-холл", расположенном на Кондратьевском проспекте. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе "Гигант-холл". Видео © t.me / SHOT

По данным канала, силовики ворвались в заведение прямо во время концерта. Стражи правопорядка поднялись на сцену, заковали музыкантов в наручники и отвели их в автозак.

На данный момент причина задержания неизвестна. Есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены.