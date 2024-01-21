Рэперы Baby Melo и Badri отправились в отдел полиции прямо с концерта в Петербурге
SHOT: В Санкт-Петербурге во время концерта задержали рэперов Baby Melo и Badri
В Санкт-Петербурге полиция задержала рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) прямо во время выступления в петербургском клубе "Гигант-холл", расположенном на Кондратьевском проспекте. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе "Гигант-холл". Видео © t.me / SHOT
По данным канала, силовики ворвались в заведение прямо во время концерта. Стражи правопорядка поднялись на сцену, заковали музыкантов в наручники и отвели их в автозак.
На данный момент причина задержания неизвестна. Есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены.
Напомним, что осенью прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание столичных полицейских на то, что 15-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе) гоняет по Москве за рулём без прав. Музыкант сам ранее выложил видео, на которых он едет на водительском сиденье.
t.me / SHOT