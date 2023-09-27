Мизулина заинтересовалась 15-летним рэпером Меладзе, гоняющим по Москве без прав

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве на то, что 15-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе) гоняет по городу за рулём без прав. Исполнитель сам ранее выложил видео, на которых он едет на водительском сиденье. На одном из них рэпер говорит, что подъезжает к Санкт-Петербургу, где должно было состояться выступление.

Гоняющий без прав по Москве рэпер Baby Melo. Видео © Telegram / baby melo / Екатерина Мизулина

"Кстати, к административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли: слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учёт. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", — написала Мизулина в телеграм-канале.