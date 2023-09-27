Мизулина заинтересовалась 15-летним рэпером Меладзе, гоняющим по Москве без прав
Мизулина призвала ГИБДД проверить ездящего без прав 15-летнего рэпера Baby Melo
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве на то, что 15-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе) гоняет по городу за рулём без прав. Исполнитель сам ранее выложил видео, на которых он едет на водительском сиденье. На одном из них рэпер говорит, что подъезжает к Санкт-Петербургу, где должно было состояться выступление.
Гоняющий без прав по Москве рэпер Baby Melo. Видео © Telegram / baby melo / Екатерина Мизулина
"Кстати, к административной ответственности за пропаганду наркотиков его не привлекли: слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учёт. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", — написала Мизулина в телеграм-канале.
Пользователи утверждают, что музыкант гоняет ещё и в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Судя по телеграм-каналу Baby Melo, водительский стаж у него уже более двух лет. В апреле рэпер опубликовал видео, на котором тоже управляет машиной. В подписи к ролику он уточнил, что на тот момент ему было 13.
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Telegram / baby melo