Самый голый участник вечеринки Ивлеевой прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт
SHOT: Рэпер Vacio прошёл медкомиссию в военкомате после выхода из спецприёмника
Певец Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli
Рэпер Vacio (Николай Васильев), получивший известность после скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой, прошёл медкомиссию в военкомате Савёловского района после выхода из спецприёмника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, в настоящее время 25-летний артист ожидает результатов медкомиссии. Если его признают годным к службе, то музыканта могут призвать уже этой весной. Примечательно, что ранее в Екатеринбурге Васильева признали негодным из-за псориаза.
Напомним, рэпер вышел из московского спецприёмника сегодня, 16 января. Он отсидел в нём 25 суток после "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой, где на артисте из одежды был только носок. В конце декабря его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Сам музыкант объяснил свой поступок тем, что хотел удивить публику. 6 января Васильева задержали во второй раз, после чего отправили в спецприёмник на 10 суток за мелкое хулиганство. Отбывая наказание, рэпер признался, что готов искупить вину, отдав долг Родине.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.