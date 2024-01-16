Самый голый участник вечеринки Ивлеевой прошёл медкомиссию в военкомате и встал на учёт

Рэпер Vacio (Николай Васильев), получивший известность после скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой, прошёл медкомиссию в военкомате Савёловского района после выхода из спецприёмника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По информации канала, в настоящее время 25-летний артист ожидает результатов медкомиссии. Если его признают годным к службе, то музыканта могут призвать уже этой весной. Примечательно, что ранее в Екатеринбурге Васильева признали негодным из-за псориаза.