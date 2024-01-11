Самый голый участник вечеринки Ивлеевой заявил, что готов пойти в армию уже весной
SHOT: Рэпера Vacio отправят в армию весной 2024 года
Певец Vacio (Николай Васильев). Обложка © Telegram / VACÍO SWAG / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Innaminelli
Рэпера VACÍO (Николая Васильева), который стал широко известен после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, заберут в армию весной этого года. Он заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, службой в армии исполнитель хочет доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ*. Рэпера доставили в военкомат Савёловского района, где он прошёл медкомиссию и получил повестку. Примечательно, что ранее в Екатеринбурге Васильева не признали годным к службе по решению медиков.
Музыкант признался, что не будет бегать от призыва, если "Родина позовёт". Он выразил готовность служить хоть в ВДВ. Сейчас рэпер находится в спецприёмнике за мелкое хулиганство. Отбывая наказание, он решил перечитать роман Льва Толстого "Война и мир".
Как ранее сообщал Лайф, рэпер Vacio (Николай Васильев) стал широко известным после участия в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Васильев оказался самым голым на этой тусовке — он пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. В минувшую пятницу, 5 января, Васильев должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.