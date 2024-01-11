Самый голый участник вечеринки Ивлеевой заявил, что готов пойти в армию уже весной

Рэпера VACÍO (Николая Васильева), который стал широко известен после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, заберут в армию весной этого года. Он заявил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, службой в армии исполнитель хочет доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ*. Рэпера доставили в военкомат Савёловского района, где он прошёл медкомиссию и получил повестку. Примечательно, что ранее в Екатеринбурге Васильева не признали годным к службе по решению медиков.

Музыкант признался, что не будет бегать от призыва, если "Родина позовёт". Он выразил готовность служить хоть в ВДВ. Сейчас рэпер находится в спецприёмнике за мелкое хулиганство. Отбывая наказание, он решил перечитать роман Льва Толстого "Война и мир".