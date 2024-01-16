Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника после выходок на вечеринке Ивлеевой

На выходе из учреждения рэпера встретили друзья, сам музыкант был ни в настроении и отвечать на вопросы нашего корреспондента он не стал. Зато это с радостью сделали за него его товарищи, которые сообщили, что в спецприёмнике Васильев прочитал много классической литературы, а уже этой весной он отправится в армию, так как это — конституционный долг каждого гражданина Российской Федерации.