Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника после выходок на вечеринке Ивлеевой
SHOT: Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника, где он отсидел 25 суток
Рэпер Vacio (Николай Васильев) вышел из московского спецприёмника, где в общей сложности провёл 25 суток после выходок на скандальной тусовке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника, где отсидел в общей сложности 25 суток. Видео © t.me / SHOT
На выходе из учреждения рэпера встретили друзья, сам музыкант был ни в настроении и отвечать на вопросы нашего корреспондента он не стал. Зато это с радостью сделали за него его товарищи, которые сообщили, что в спецприёмнике Васильев прочитал много классической литературы, а уже этой весной он отправится в армию, так как это — конституционный долг каждого гражданина Российской Федерации.
Напомним, что рэпер Vacio обрёл популярность после участия в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Он оказался самым голым на этой тусовке — рэпер пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. 5 января Vacio должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство. Находясь там он заявил, что готов отдать долг Родине и отправиться весной этого года в армию. Таким образом музыкант хочет доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ*.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.
t.me / SHOT