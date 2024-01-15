Ольга Орлова назвала ложью обвинения рэпера Vacio в скандале с "голой вечеринкой"
Ольга Орлова и рэпер Vacio (Николай Васильев). Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева, © VK / vacio_official
Экс-солистка группы "Блестящие" и телеведущая Ольга Орлова ответила певцу Vacio, который обвинил её в намеренной съёмке компромата на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Орлова заявила, что не только не снимала скандальные кадры с носком на причинном месте, но и даже не видела их.
"Видео со стянутым носком не моё, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И, если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий", — рассказала Орлова в беседе с "Газетой.ru".
Певица добавила, что не прятала лицо под никабом, как заявляет защита Vacio.
Напомним, ранее певец Vacio (Николай Васильев), отбывающий второй административный арест за "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, обвинил в скандале телеведущую Ольгу Орлову. Артист и его защита утверждают, что именно Орлова, которая якобы посетила мероприятие, спрятав лицо под никабом, намеренно искала и снимала шок-контент, более того, выложила то самое видео с носком, после которого у Васильева возникли проблемы. К слову, сама Ольга Орлова называла своё участие в вечеринке "перебором".