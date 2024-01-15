Ольга Орлова назвала ложью обвинения рэпера Vacio в скандале с "голой вечеринкой"

Экс-солистка группы "Блестящие" и телеведущая Ольга Орлова ответила певцу Vacio, который обвинил её в намеренной съёмке компромата на "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Орлова заявила, что не только не снимала скандальные кадры с носком на причинном месте, но и даже не видела их.

"Видео со стянутым носком не моё, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И, если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий", — рассказала Орлова в беседе с "Газетой.ru".