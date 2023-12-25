"Это был перебор": Телеведущая Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке"
Телеведущая Ольга Орлова назвала "перебором" вечеринку Насти Ивлеевой
Телеведущая Ольга Орлова. Обложка © VK / Ольга Орлова
Телеведущая Ольга Орлова прокомментировала своё участие в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, на которую раздетыми заявились многие звёзды российского шоу-бизнеса.
По её словам, участники закрытого мероприятия не думали, что "это выльется в то, во что вылилось". Она уверена, что никто из звёзд не хотел оскорбить чьи-либо чувства и все уже "извлекли хороший урок из произошедшего".
"Никто не идеален, мы все ошибаемся. И, наверное, ещё не один раз ошибёмся. Признаю, что это был перебор. Выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала Орлова в своих соцсетях.
Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная "Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой. Общественники пришли в ужас от тусовки и потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом Ивлеева заявила, что не видит в вечеринке ничего "бесовского", а после анонсировала второй день, куда нагрянули силовики и устроили в клубе обыск, изъяв документацию. В итоге участников этого "непотребства" призвали окропить мирамистином, а исполнителя песни "Роза чайная" даже предложили лишить звания народного артиста.