Певец Vacio обвинил в скандале с голой вечеринкой Ивлеевой телеведущую Орлову

Певец Vacio (Николая Васильев), на данный момент отбывающий второй административный арест, обвинил в скандале вокруг "голой вечеринки" Насти Ивлеевой телеведущую Ольгу Орлову. Об этом пишет Mash.

Артист и его защита утверждают, что именно Орлова, которая якобы посетила мероприятие, спрятав лицо под никабом, намеренно искала и снимала шок-контент и, более того, выложила то самое видео с носком, после которого у Васильева возникли проблемы.

Адвокат аргументирует свою позицию тем, что музыкант точно не снимал видео, так как находился в кадре, и не сливал материал в Сеть, потому что не имел к нему доступа. По данным телеграм-канала, телефон артиста действительно проверяли на предмет запрещёнки, но ничего не нашли. Теперь защита Васильева требует провести экспертизу.