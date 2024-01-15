Певец Vacio обвинил в скандале с голой вечеринкой Ивлеевой телеведущую Орлову
Рэпер Vacio и Ольга Орлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vac1o / olgaorlova1311
Певец Vacio (Николая Васильев), на данный момент отбывающий второй административный арест, обвинил в скандале вокруг "голой вечеринки" Насти Ивлеевой телеведущую Ольгу Орлову. Об этом пишет Mash.
Артист и его защита утверждают, что именно Орлова, которая якобы посетила мероприятие, спрятав лицо под никабом, намеренно искала и снимала шок-контент и, более того, выложила то самое видео с носком, после которого у Васильева возникли проблемы.
Адвокат аргументирует свою позицию тем, что музыкант точно не снимал видео, так как находился в кадре, и не сливал материал в Сеть, потому что не имел к нему доступа. По данным телеграм-канала, телефон артиста действительно проверяли на предмет запрещёнки, но ничего не нашли. Теперь защита Васильева требует провести экспертизу.
К слову, сама Ольга Орлова называла своё участие в вечеринке "перебором". По словам телеведущей, она ошиблась и сделала выводы.
Напомним, у Vacio начались проблемы после участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, на которую он заявился в самом "соответствующем" костюме — носке, натянутом на причинное место. После резонанса и возмущения общественности рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Артист извинился, объяснив выбор "одежды" желанием удивить публику. Однако 5 января он не вышел из спецприёмника, так как его снова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство.