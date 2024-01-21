"Просто делает музыку": Отец рэпера Baby Melo недоумевает, за что его сына задержали полицейские на концерте в Петербурге

Рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Bardi (Орхан Ахмедов) задержали за одно околоматерное слово, которое выкрикнул последний со сцены. Как сообщает SHOT, десятки сотрудников правоохранительных органов находились в это время за кулисами, в гримёрке и следили за каждым шагом и словом исполнителей.

Отец рэпера Baby Melo рассказал, что не понимает, почему его сына задержали полицейские. Видео © Telegram / SHOT

Отец Baby Melo Амиран Меладзе рассказал, что его 15-летнего сына заранее предупредили, что на концерте нельзя материться. Поэтому артист "запикал" все песни и, как утверждает его отец, не произнёс ни одного мата. Полицейские всё это время наблюдали за Baby Melo и его коллегой Bardi. Ахмедов сказал почти ругательное слово, после чего правоохранители сразу вышли на сцену, задержали певцов и отвезли в спецприёмник.

По информации телеграм-канала, на месте был представитель Baby Melo с нотариальной доверенностью, но ему сказали, что она недействительна. Родители артистов узнали о случившемся через друзей. Мать Baby Melo вылетела в Петербург в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где сейчас и находится её сын.

Отец рэпера не понимает, за что задержали Гогу, и называет всё случившееся беспределом. По его словам, Baby Melo является простым парнем, который долго ходил в театральную студию. Кроме того, он указал, что исполнитель хорошо вжился в роль рэпера и вообще он "просто делает музыку".