Полиция отправила в центр для малолетних нарушителей 15-летнего рэпера Baby Melo

Сотрудники правоохранительных органов составили на 15-летнего рэп-артиста административный протокол за распитие спиртного. Сколько малолетний музыкант будет находиться "за решёткой", в настоящее время неизвестно.

Напомним, что 20 января петербургские правоохранители задержали рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). Стражи правопорядка доставили их в отдел полиции прямо с концерта. На данный момент причина задержания неизвестна, но есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены.