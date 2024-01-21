Полиция отправила в центр для малолетних нарушителей 15-летнего рэпера Baby Melo
78.ru: Рэпера Baby Melo отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей
Рэпер Baby Melo (Гога Меладзе). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babymelo_1
Задержанного минувшим вечером рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает 78.ru.
Сотрудники правоохранительных органов составили на 15-летнего рэп-артиста административный протокол за распитие спиртного. Сколько малолетний музыкант будет находиться "за решёткой", в настоящее время неизвестно.
Напомним, что 20 января петербургские правоохранители задержали рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). Стражи правопорядка доставили их в отдел полиции прямо с концерта. На данный момент причина задержания неизвестна, но есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены.