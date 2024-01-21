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21 января, 03:00

Полиция отправила в центр для малолетних нарушителей 15-летнего рэпера Baby Melo

78.ru: Рэпера Baby Melo отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей

Рэпер Baby Melo (Гога Меладзе). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babymelo_1

Рэпер Baby Melo (Гога Меладзе). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babymelo_1

Задержанного минувшим вечером рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов составили на 15-летнего рэп-артиста административный протокол за распитие спиртного. Сколько малолетний музыкант будет находиться "за решёткой", в настоящее время неизвестно.

После концерта Baby Melo и Badri в Петербурге фанаты устроили массовую драку с поножовщиной
После концерта Baby Melo и Badri в Петербурге фанаты устроили массовую драку с поножовщиной

Напомним, что 20 января петербургские правоохранители задержали рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). Стражи правопорядка доставили их в отдел полиции прямо с концерта. На данный момент причина задержания неизвестна, но есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены.

Алексей Соловьёв
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