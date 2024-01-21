После концерта Baby Melo и Badri в Петербурге фанаты устроили массовую драку с поножовщиной
SHOT: В Санкт-Петербурге на концерте Baby Melo и Badri задержали 16 человек
Помимо рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) петербургская полиция задержала ещё 16 человек, которые находились рядом с клубом "Гигант-холл", где проходило выступление. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Рэперы Baby Melo и Badri в отделе полиции, а также обстановка у клуба после их задержания. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, нарушителей увезли в отдел из-за распития алкоголя. Кроме того, после выступления фанаты рэп-исполнителей устроили массовую драку. Очевидцы рассказали, что одного человека даже ранили ножом.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). Стражи правопорядка увезли их в отдел прямо с выступления в петербургском клубе "Гигант-холл", расположенном на Кондратьевском проспекте.
t.me / SHOT