После концерта Baby Melo и Badri в Петербурге фанаты устроили массовую драку с поножовщиной

Помимо рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) петербургская полиция задержала ещё 16 человек, которые находились рядом с клубом "Гигант-холл", где проходило выступление. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Рэперы Baby Melo и Badri в отделе полиции, а также обстановка у клуба после их задержания. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, нарушителей увезли в отдел из-за распития алкоголя. Кроме того, после выступления фанаты рэп-исполнителей устроили массовую драку. Очевидцы рассказали, что одного человека даже ранили ножом.