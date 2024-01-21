Со скандального концерта Baby Melo и Badri в полицию доставили 23 подростков
МВД: В Петербурге на концерте Baby Melo и Badri задержали 23 человек
На концерте рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов) в Санкт-Петербурге вечером 20 января задержали 23 человек. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД в воскресенье, 21 января.
Рэперов Baby Melo и Badri задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе "Гигант-холл". Видео © Telegram / SHOT
"Поступило сообщение о том, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения. Сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет", — отметили в ведомстве.
Полицейские добавили, что на задержанных составили административные протоколы по четырём статьям: "Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции" и "Мелкое хулиганство". На юных нарушителей составили протоколы и передали их официальным представителям.
"Поскольку за одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", — заключили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как сообщал Лайф, 20 января петербургские правоохранители задержали рэперов 15-летнего Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). Стражи правопорядка доставили их в отдел полиции прямо с концерта. На данный момент точная причина задержания неизвестна, однако есть две версии случившегося. По одной из них, полицейских вызвали после того, как в клубе избили девушку, по другой — исполнителей отвели в автозак за мат со сцены. После концерта Baby Melo и Badri фанаты устроили массовую драку с поножовщиной.
Telegram / SHOT