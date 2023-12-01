Обдолбанных фанатов Кишлака снова увезли на скорой с его концерта в Москве

На концерте рэпера Кишлака в Москве после отравления наркотиками были госпитализированы более десяти зрителей, в том числе школьники. Теперь музыканта по подозрению в пропаганде запрещёнки проверяет МВД. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, во время выступления поклонникам стало настолько плохо, что им пришлось вызывать скорую. В итоге их госпитализировали, а позже при осмотре помещения в туалетах обнаружили блистерные упаковки от таблеток. В итоге на данный момент в больницах до сих пор остаются две девочки в возрасте 15 и 16 лет. Им поставили диагноз "отравление психотропами".

Ситуацию прокомментировал и сам рэпер. Он отметил, что не все его фанаты "вели себя ответственно", но при этом пожелал им как можно скорее выздороветь.

"К сожалению, не все вели себя ответственно по отношению к самим себе, и нам пришлось оказать квалифицированную первую помощь. Мы желаем им поскорее прийти в себя и впредь не относиться к себе так плохо", — написал Максим Фисенко (настоящее имя) после концерта.