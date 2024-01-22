Страшный сон дерматолога: Метод борьбы с псориазом от Кардашьян оказался короткой дорогой к раку

Врачи в ужасе от рекомендаций по лечению псориаза, которые дала на многомиллионную аудиторию интернет-дива Ким Кардашьян. Бизнесвумен и владелица бренда Skkn by Kim призналась, что и сама страдает кожным недугом, но справиться с обострениями ей помогает... домашний солярий. Мол, искусственный ультрафиолет помогает коже оставаться красивой и гладкой — и ни слова о вреде и опасности искусственного загара.

Между тем псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи. Бляшки могут появиться в любой момент жизни, особенно в стрессовых состояниях, а факторов риска может быть множество: от холодной погоды до использования зубной пасты с фтором. А если кожа травмирована, а человек вместо кабинета врача отправляется в солярий, дело вполне реально может окончиться меланомой!

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с телеканалом "360" пояснила, что в кабине для загара человек получает высокоинтенсивное ультрафиолетовое излучение, которое и позволяет коже обрести вожделенный оттенок, а вместе с ним увеличить опасность мутации в клетках.

"Чем старше мы становимся, тем хуже справляется наш иммунитет с поломанными клетками, которые разрастаясь могут стать источником злокачественной опухоли. Поэтому чем больше мы находимся на солнце, тем риск развития рака кожи выше, особенно в зоне не своей инсоляции", — отметила врач.