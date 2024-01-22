Регион

Уведомления отключены

22 января, 15:23

Страшный сон дерматолога: Метод борьбы с псориазом от Кардашьян оказался короткой дорогой к раку

Врач Егорова не рекомендует спасаться от псориаза в солярии, как Ким Кардашьян

Фото © ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA, © Shutterstock

Фото © ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA, © Shutterstock

Врачи в ужасе от рекомендаций по лечению псориаза, которые дала на многомиллионную аудиторию интернет-дива Ким Кардашьян. Бизнесвумен и владелица бренда Skkn by Kim призналась, что и сама страдает кожным недугом, но справиться с обострениями ей помогает... домашний солярий. Мол, искусственный ультрафиолет помогает коже оставаться красивой и гладкой — и ни слова о вреде и опасности искусственного загара.

Между тем псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи. Бляшки могут появиться в любой момент жизни, особенно в стрессовых состояниях, а факторов риска может быть множество: от холодной погоды до использования зубной пасты с фтором. А если кожа травмирована, а человек вместо кабинета врача отправляется в солярий, дело вполне реально может окончиться меланомой!

Ким Кардашьян поделилась фото в шапке-ушанке и шубе и нарвалась на приглашение в Россию
Ким Кардашьян поделилась фото в шапке-ушанке и шубе и нарвалась на приглашение в Россию

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с телеканалом "360" пояснила, что в кабине для загара человек получает высокоинтенсивное ультрафиолетовое излучение, которое и позволяет коже обрести вожделенный оттенок, а вместе с ним увеличить опасность мутации в клетках.

"Чем старше мы становимся, тем хуже справляется наш иммунитет с поломанными клетками, которые разрастаясь могут стать источником злокачественной опухоли. Поэтому чем больше мы находимся на солнце, тем риск развития рака кожи выше, особенно в зоне не своей инсоляции", отметила врач.

В Казахстане сняли урок по макияжу, который "сотрёт" следы домашнего насилия, но не статистику побоев
В Казахстане сняли урок по макияжу, который "сотрёт" следы домашнего насилия, но не статистику побоев

А ранее косметолог назвала главную ошибку россиянок по уходу за кожей в морозы. Сухость воздуха в помещениях, холод на улице и перепады температуры являются стрессом для кожи, поэтому важно соблюдать несколько правил, чтобы поддерживать лицо в тонусе.

Марина Калегина
  • Новости
  • Ким Кардашьян
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Здоровье
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров