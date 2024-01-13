Косметолог назвала главную ошибку россиянок по уходу за кожей в морозы

Сухость воздуха в помещениях, холод на улице и перепады температур являются стрессом для кожи, поэтому важно соблюдать несколько правил, чтобы поддерживать лицо в тонусе, рассказала врач-косметолог Анастасия Курская. По её словам, особое внимание стоит уделить увлажнению и питанию.

"Одна из основных задач очищения кожи в зимний период — не пересушить её. Поэтому замените гель для умывания на мягкую пенку, а для демакияжа лучше используйте гидрофильное масло", — отметила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, многие думают, что зимой можно не увлажнять кожу, а пользоваться только питательным кремом. Курская опровергла это мнение. Она рассказала, что кожа теряет влагу в тёплом и сухом помещении, а на улице лишается естественной липидной защиты, поэтому увлажнение необходимо. Однако наносить средство следует примерно за 30–40 минут до выхода на улицу. При этом гель-крем лучше не использовать.

Вместе с тем косметолог подчеркнула, что только увлажнения в морозы недостаточно, необходимо и питание кожи. Средства с очень плотной и густой текстурой не имеют отношения к правильному уходу, пояснила доктор. Курская отметила, что на бьюти-рынке есть огромное количество продуктов, которые поддержат тонус кожи, но не оставят ощущения плёнки на лице. Также эксперт посоветовала пользоваться SPF. На первый взгляд, совет кажется странным, однако снег и лёд отражают до 80% ультрафиолетовых лучей, заключила специалист.