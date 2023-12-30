Назван способ восстановить кожу после новогодних застолий

После новогодних застолий для нормализации обмена веществ и выведения токсинов полезно пить воду с лимонным соком, а выведению лишней жидкости из организма поспособствует умеренная физическая активность, например, обычная прогулка.

Избавиться от отёчности поможет умывание холодной водой, контрастный душ и массаж по лимфодренажным линиям — от центра к периферии лица, а далее по шее к лимфоузлам. При этом нужно не забывать, что в холодное время года кожа нуждается в мягких очищающих средствах, не содержащих спирт.

"Для устранения тусклого цвета лица подойдут средства с содержанием фруктовых и AHA-кислот, а также энзимная пудра. Если говорить об увлажняющих средствах, то отлично подойдут маски с антиоксидантами, витаминами С, А и Е. Хороший эффект также оказывают специальные патчи и маски для лица", — рассказала "Газете.ru" врач – косметолог-дерматовенеролог клиники "Время красоты" Анна Томс.

Улучшить цвет лица, избавиться от сухости и мелких морщин поможет биоревитализация — инъекции в кожу лица и шеи препаратов гиалуроновой кислоты с аминокислотами, пептидами и витаминами. Тем же, кто хочет устранить тёмные круги под глазами и послепраздничные отёки, следует попробовать миолифтинг — это воздействие на кожу, мышцы и лимфоток током низкого напряжения с использованием сывороток. А процедура BBL SKIN TYTE, по словам специалиста, разрушит старый коллаген и сделает кожу гладкой и упругой.