Морщины грусти: Косметолог рассказала, как стареют россиянки

Старости и морщин не удастся избежать никому, однако этот процесс происходит у каждой нации по разному. Какой тип старения присущ россиянкам рассказала "Газете.ru" врач-косметолог, дерматолог Ирина Барабанова.

По словам косметолога, российским женщинам присущ деформационно-отечный тип старения. При нём веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей со временем обвисают, носогубные складки становятся более заметными, а так называемые морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, становится больше подкожного жира и мягких тканей. Из-за этого лицо может казаться более усталым, отёчным, пастозным, оплывшим.

Барабанова успокоила — это можно исправить, в том числе, через воздействие сфокусированным ультразвуком и радиоволной. Достаточно выполнять процедуру раз в год, чтобы стимулировать естественную выработку коллагена. К этому она посоветовала добавить коллагеностимулирующие препараты и инъекции нейропротеина для исправления гипертонуса мимических мышц. Чтобы исправить объёмные изменения, придётся прибегнуть к контурной пластике препаратами гиалуроновой кислоты.

"Если говорить про улучшение качество кожи, то для этого отлично подойдут такие процедуры, как биоревитализация, биорепарация, а также световые (аппаратные, — Прим. Лайфа) методики", — рассказала Барабанова.