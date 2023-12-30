Россиянкам назвали современные способы улучшения овала лица

Из-за отличий в строении лица и кожи существуют четыре типа старения: усталый, мелко-морщинистый, деформационно-отёчный и мускульный. Для каждого подходят свои методики омоложения.

"Если у вас избыток жировой ткани на лице и причиной опущения тканей лица становится именно подкожный жир, который под действием силы притяжения опускается вниз, вам подойдут методики, уменьшающие объём подкожно-жировой клетчатки в нижней трети лица. Это, например, SMAS-лифтинг или игольчатый RF-лифтинг на большой глубине и высоких параметрах", — рассказала "Вечерней Москве" врач-косметолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

По её словам, в этом случае подойдёт также нитевой лифтинг или пластика. Такие же методики помогут при деформационно-отёчном типе лица. А вот если овал лица опускается из-за растяжения тканей, нужно выбирать методики, позволяющие сократить кожный лоскут и убрать избыточный объём кожи: игольчатый RF-лифтинг, нитевые процедуры и инъекции, запускающие выработку коллагена.

Кроме того, косметолог рассказала о препаратах, способных вызвать выработку коллагена в коже. Введённые внутрикожно или подкожно гидроксиапатит кальция, полимолочная кислота и коллаген помогут сократить кожный лоскут. Для подбора корректной методики необходимо обратиться к специалисту.