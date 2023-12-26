Пластический хирург назвал топ-5 процедур, которые идеально делать перед праздниками

Праздники — идеальное время, чтобы посетить пластического хирурга и сделать процедуру-другую. Об этом "Вечерней Москве" рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

"Действительно, и новогодние праздники, и майские каникулы — это удобное время, когда мы можем без использования своего основного отпуска сделать процедуру, а потом успеть посидеть в тишине и восстановиться. И надо сказать, что спрос на услуги пластического хирурга и косметолога во второй половине декабря и в начале января достаточно велик", — пояснил Зимин.

По его словам, одна из таких операций — блефаропластика. Это операция по изменению век. Бывает верхняя и нижняя блефаропластика. В зимние каникулы как раз будет время, чтобы после процедуры восстановиться в тишине. Главное — успеть сдать необходимые анализы, пока клиники не ушли на каникулы.

Также, подсказал специалист, можно делать эндоскопические операции. Обычно это нижняя треть лица (для избавления от двойного подбородка, брылей, опущенных уголков глаз), а также лоб и брови. Это малоинвазивная, бесшовная пластика, после которой не остаётся иссечений, но первое время синяки на лице есть, что делает процесс реабилитации необходимым.

В этом списке операций оказался и SMAS-лифтинг. Это воздействие аппаратом на подкожный слой, который находится между жировой клетчаткой и мышечной тканью, где синтезируются эластин и коллаген. Эта процедура не воздействует на поверхность кожи, но требует времени на то, чтобы с лица исчезли покраснение или отёк.

В качестве так называемой процедуры выходного дня можно сделать нитевой лифтинг. Обычно эту процедуру проводят чуть ли не за три дня до Нового года.

Также в этом списке операций находится лазерная шлифовка лица, с помощью которой удаляются ороговевшие чешуйки верхнего слоя. После этого кожа разглаживается, уходят пигментные пятна, расширенные поры, шрамы, рубцы и постакне.