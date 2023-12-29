Россиянам рассказали, как получить бесплатную медицинскую помощь в Новый год

Новогодние праздники — время веселья, однако они сопряжены со множеством разных заболеваний: травмами, пищевыми отравлениями и разного рода инфекциями. А ещё нередки случаи обострения болезней сосудов и сердца. Поэтому информация о том, как построена работа медицинских организаций во время общероссийских зимних каникул, не будет лишней. Как работают врачи в новогодние праздники, объяснили эксперты ОМС.

Официальные выходные распространяются и на работников медицинской сферы, однако это не значит, что больницы вообще не будут работать в новогодние праздники. Медучреждения будут работать по специальному графику: поликлиники — по графику выходного дня, а стационары — по графику дежурств, который будет определён местными властями в сфере охраны здоровья. Эксперты ОМС советуют заранее выяснить, по какому графику будут работать ближайшие к вам медицинские организации во время длинных выходных. Эту информацию можно найти на сайтах.

"Большая часть персонала больниц и поликлиник будет отдыхать, однако в медицинских организациях будут работать дежурные службы. Они и будут оказывать помощь", — рассказал член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в беседе с aif.ru.

При этом у медучреждений есть общие правила работы, вне зависимости от региона. Так, всю стационарную помощь, в том числе родовспоможение, в период новогодних праздников оказывают в полной мере. На дежурстве будут находиться не только клинические службы, но и лабораторные со вспомогательными, благодаря чему стационар будет готов оказать любую медпомощь в любое время.

Тем не менее каникулы всё же сказываются на работе стационаров. В частности, в соответствующие праздникам даты не проводят плановых госпитализаций. Но вот экстренную медицинскую помощь оказывают без промедления. Также службы скорой помощи в праздники будут работать как обычно.

В многопрофильных стационарах с родильным отделением будет присутствовать дежурный акушер-гинеколог в течение каждого праздничного дня. Даты плановых родов обсуждают с будущими матерями в индивидуальном порядке. А если понадобилась медпомощь для роженицы в связи с экстренным случаем, то её окажут в соответствующей дежурной медицинской организации.

Травмопункты будут оказывать помощь совершеннолетним в круглосуточном режиме. А вот детские отделения в течение праздников будут работать до 10 часов вечера. Однако если ребёнок получил травму в нерабочее время, то его примут во взрослом травмопункте.

Поликлиники будут работать по графику выходного дня, обычно с 09:00 до 16:00. В это время посетителей будут готовы встретить дежурный врач-терапевт и медсестра, которые окажут необходимую помощь. Кроме того, у россиян останется возможность вызова врача-терапевта на дом из районных поликлиник с 09:00 до 16:00. А вот комплексные обследования стоит планировать на период после новогодних каникул. 1 и 7 января в большинстве поликлиник будут выходными днями, но в них останется дежурный терапевт, в большинстве случаев он будет на рабочем месте до 16:00.

Клиники стоматологического профиля также будут оказывать медпомощь по неотложным показаниям в течение двух часов с момента обращения. Но тут стоит учитывать, что все работы будут заканчиваться в 16:00.

Если вам отказали в медицинской помощи в новогодние праздники, то обращаться следует в свою страховую медорганизацию. Соответствующий номер телефона указан на вашем полисе.