Дерматолог объяснила, почему нужно срочно избавиться от привычки облизывать губы на морозе Врач Малкина посоветовала использовать зимой бальзамы для губ с пантенолом 28 декабря, 07:33 Дерматолог объяснила, почему нужно срочно избавиться от привычки облизывать губы на морозе. Обложка © Freepik / prostooleh

Зима — время, которое приносит с собой не только радость от снега и новогодних праздников, но и множество проблем. Одна из самых распространённых — трещины на губах. Как исправить эту проблему, Лайфу рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог Кристина Малкина.

Первое и самое важное правило — регулярное увлажнение губ. Используйте бальзамы для губ или гигиеническую помаду. Они помогают увлажнять и защищать губы от внешних воздействий. Выбирайте бальзамы и помады на основе натуральных ингредиентов, таких как масло ши или кокосовое масло, с добавлением пантенола и витаминов в составе (А, Е, С), так как все эти компоненты способствуют лучшему заживлению Кристина Малкина Врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметология"

Врач советует наносить помаду перед выходом на улицу и после того, как вернётесь домой, а также после каждого приёма пищи. А вот от привычки облизывать губы на морозе она советует поскорее избавиться: влажные губы ещё больше сохнут и трескаются, особенно на ветру. Если чувствуете , что ваши губы сухие — лучше нанесите на них бальзам. Также Малкина рекомендует прикрывать рот шарфом или воротником куртки в ветреную погоду.

Не забывайте и о правильном питании. Зимой наш организм нуждается в большем количестве витаминов и минералов, чем в тёплое время года, поэтому употребляйте больше овощей и фруктов, а также продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (лосось, орехи, авокадо). Это поможет поддерживать кожу губ и всего организма в целом. А вот от курения и алкоголя стоит отказаться — они могут сушить губы и приводить к появлению трещин. Вместо этого пейте больше воды и увлажняйте воздух в помещении.

"Важен и домашний уход за такой нежной кожей. Используйте мягкие пилинги и скрабы для губ, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Также можно делать маски из мёда или оливкового масла, которые помогут увлажнить и смягчить губы", — добавила врач "СМ-Косметология".

А ранее Лайф рассказывал читательницам о пяти процедурах, которые можно успеть сделать до Нового года, ведь в этот праздник особенно хочется почувствовать себя неотразимой, но зимой наша кожа претерпевает воздействие холодов и ветра.

Авторы Андрей Горяничев