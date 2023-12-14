Косметолог назвала россиянкам 5 процедур, которые нужно успеть сделать до Нового года Врач Габуева: Мезотерапия поможет женщинам подготовиться к Новому году 14 декабря, 08:16 Мезотерапия поможет женщинам всех возрастов подготовиться к Новому году. Фото © Unsplash

В преддверии Нового года особенно хочется почувствовать себя неотразимой и обязательно стать королевой праздничного бала, но к этому моменту наша кожа уже претерпевает воздействие холодов и ветра. В беседе с Лайфом врач-косметолог Элона Габуева назвала топ-5 процедур, которые помогут вам по-настоящему сиять.

1. Биоревитализация и мезотерапия

Морозы и резкие перепады температуры вызывают сухость кожи. Но благодаря гиалуроновой кислоте, которую включают в состав препаратов для биоревитализации, она становится более увлажнённой и напитанной. А в состав мезотерапевтических препаратов помимо гиалуроновой кислоты входят различные аминокислоты, витамины и антиоксиданты, так необходимые коже. Процедура подходит всем возрастам, напомнила Габуева.

2. Шлифовки, игольчатый RF-лифтинг

Также, по словам косметолога, до Нового года можно успеть сделать процедуры, при которых происходит повреждение кожи — абляция. Это шлифовки, игольчатый RF-лифтинг, строгим ограничением после которых является инсоляция, а избежать её летом намного сложнее, чем зимой.

Шлифовки и игольчатый RF-лифтинг направлены на выравнивание рельефа кожи, лечение следов постакне, рубцов, а также для уплотнения кожи и стимуляции коллагена. Элона Габуева Врач-косметолог, владелица El.Beauty.Clinic

3. Пилинги

Отшелушивание верхнего слоя кожи под воздействием пилинга стимулирует рост молодых, обновлённых клеток. После него кожа выглядит посвежевшей и здоровой. Некоторое время лицо придётся прятать от яркого солнца, поэтому процедуру удобнее проводить с поздней осени до ранней весны.

4. IPL-терапия

Одним из условий сеанса фотоомоложения является отсутствие загара на коже. В летнее время сложнее уберечь лицо от прямых солнечных лучей. А вот к зимним месяцам кожа опять обретает естественный цвет и готова к манипуляциям. Фотоомоложение — нетравматичная процедура, при которой на кожу воздействуют импульсами широкополосного света различной длины. Процедура может помочь устранить множество проблем: пигментные пятна, купероз, расширенные поры, уменьшается видимость сосудистых сеток и "звёздочек".

"Одно из главных преимуществ фототерапии заключается в том, что её результат заметен почти сразу, а период восстановления чаще всего отсутствует", — добавила владелица El.Beauty.Clinic.

5. Уход Profacial

Процедура подразумевает несколько этапов ухода, среди которых вакуумная чистка, нанесение четырёх сывороток и пилинг лица. В результате такого комплексного воздействия удаётся добиться увлажнения, глубокого очищения пор, сияния кожи. Манипуляция считается универсальной, так как подходит для кожи любого типа, реабилитация также отсутствует.

А ранее россиянкам назвали четыре способа избежать раннего старения кожи. Так, очищать её нужно как минимум два раза в день — утром и вечером. Даже если вы очень устали, не стоит пренебрегать снятием макияжа.

Авторы Андрей Горяничев