Бывает даже у школьников: Россиянам рассказали, как избавиться от "смартфонового подбородка"
Косметолог Гришина: От "смартфонового подбородка" избавит SMAS-лифтинг
Частое использование смартфона приводит к образованию второго подбородка и "колец Венеры" не только у старшего поколения, но даже у школьников. Можно ли избавиться от этой побочки технического прогресса, рассказали косметологи.
Как объяснила врач Марият Мухина, при наклоне головы вперёд нагрузка вызывает гиперкифоз в области седьмого шейного позвонка и гиперлордоз в области третьего, четвёртого и пятого шейных позвонков. Эта дуга сдвигает ткани шеи вперёд, и получается нависание в виде второго подбородка.
"При наклоне головы всего лишь на 15 градусов нагрузка [на позвонки шейного отдела] возрастает до 12 килограммов, на 30 градусов — до 18 килограммов, на 45 градусов — до 22 килограммов, а на 60 градусов — до 27 килограммов. Она вызывает укорачивание передней группы мышц шеи, смещает срединную мышцу и вызывает образование многоступенчатых "колец Венеры" на шее даже у школьников", — объяснила Мухина.
А косметолог-дерматолог Натэла Гришина рассказала, как от этого подбородка избавиться. Один из эффективных способов — аппарат SMAS-лифтинга. Это ультразвуковой способ воздействия на мышечно-апоневротический слой, который залегает глубоко под кожей и до которого невозможно добраться другими методами.
"Этот слой начинает опускаться и давит на кожу, поэтому появляется второй подбородок. Сфокусированная ультразвуковая волна воздействует на жировую и мышечную ткань и подтягивает её", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой", посоветовав делать такую процедуру раз в год.
Также в избавлении от "смартфонового подбородка" поможет радиолифтинг, который воздействует одновременно на подкожно-жировую клетчатку и дерму, потерявшую тонус. А фракционный лазер стимулирует обновление коллагеновых волокон за счёт теплового воздействия. Гришина пояснила, что благодаря такому аппарату кожа обновляется и становится более плотной. Ещё одним хорошим способом является нитевой лифтинг.
"Нитевой лифтинг появился раньше, чем SMAS. Нити могут быть самостоятельным методом борьбы с появлением второго подбородка, а также в сочетании со SMAS-лифтингом. Нити позволяют добиться максимального результата и устраняют провисание кожи лица", — рассказала косметолог.
Также хорошо работают липолитики. Жир накапливается в подбородке, и связки растягиваются, поэтому кожа начинает висеть, однако инъекции расщепляют его. Поможет и гиалуроновая кислота: биоревитализанты и мезококтейли убирают брыли, из-за которых появляется второй подбородок. Кроме того, стоит не забывать про массаж лица, однако важно помнить, что эффект от него недолговременный.
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