Косметолог назвала эффективный способ быстро устранить второй подбородок

Второй подбородок появляется не только, когда у человека лишний вес. Причина может быть ещё в возрасте и анатомических особенностях. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Анна Смитнева.

Эксперт посоветовала прибегнуть к современным аппаратным методикам, которые могут продлевать молодость без необходимости идти на радикальные меры. Одна из таких процедур — ультразвуковой SMAS-лифтинг, который помогает подтянуть контуры лица, убрать второй подбородок, сгладить носогубные заломы под воздействием ультразвуковых волн на подкожную систему мышц и связок. При этом не требуется никакого хирургического вмешательства.

"Процедура способна избавить от малярных мешков и брылей, устранить второй подбородок, уплотнить и подтянуть кожу", — перечислила Смитнева в беседе с порталом "Страсти".

Также она назвала качественным игольчатый RF-лифтинг. Это двойное механико-термическое воздействие на мягкие ткани человека. Для данной процедуры используются индивидуальные насадки с изолированными позолоченными микроиглами, через которые в клетки кожи подаётся ток, стимулируя клетки на выработку коллагена и эластина.