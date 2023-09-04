Россиян предупредили, что из-за неправильной подушки может появиться второй подбородок

Второй подбородок — это скопление жировой ткани между нижней челюстью и передней поверхностью шеи. Причин его возникновения несколько: от анатомических особенностей до заболеваний печени и почек. Их читателям Лайфа перечислил Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

1. Анатомические особенности и генетическая предрасположенность. У людей с тупым углом между нижней челюстью и шеей риск возникновения второго подбородка выше. Недостаточный синтез коллагена из-за недостаточной упругости также вызывает этот дефект, отметил собеседник Лайфа.

2. Неподходящая подушка для сна и неправильная осанка. Если подушка высокая или их много, то голова во сне будет ближе к груди, в результате чего кожа больше растягивается, что приводит к появлению второго подбородка. Из-за постоянного наклона головы вперёд ослабевают передние мышцы шеи, что ведёт к постепенному провисанию кожи.

3. Лишние килограммы и быстрое похудение. При наборе килограммов появляется второй подбородок, однако он может не исчезнуть при похудении, так как останется излишек натянутой кожи, уточнил Умнов.

4. Возрастные изменения и гормональный сбой. С возрастом снижается выработка коллагена, что делает кожу менее упругой. При гипотиреозе из-за сниженного обмена веществ идёт разрастание жировой ткани под нижней челюстью. При менопаузе и беременности изменяется пропорция гормонов в организме, что тоже ведёт к появлению второго подбородка.

5. Осложнение заболеваний. Из-за сердечной недостаточности, болезней почек и печени, недостатка белков межклеточная жидкость накапливается в тканях, что иногда приводит и к появлению второго подбородка.

По словам хирурга, на начальной стадии второй подбородок можно скорректировать массажем проблемной зоны и физическими упражнениями. Например: Делайте медленные наклоны головы назад, так, чтобы взгляд упёрся в потолок, и медленно возвращайтесь в исходное положение.

Подтягивайте подбородок вверх. Чтобы выполнить это упражнение, сядьте прямо, подбородок параллельно полу. Медленно поднимайте подбородок вверх, стараясь дотянуться до потолка, и возвращайте его в исходное положение. Каждое упражнение лучше повторить 10–15 раз.

"Но если второй подбородок вызван запущенным заболеванием, то массаж и упражнения можно использовать лишь как поддерживающие занятия, а в основе должна быть коррекция причины — гипотиреоза, болезни почек и так далее. Также не помогут при запущенных заболеваниях всевозможные липосакции, подтяжки лица и микротоки", — подчеркнул врач.