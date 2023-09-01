Составлен топ-5 причин "в голове", которые мешают похудеть

Любой из известных способов избавиться от лишнего веса работает только при устранении причины его появления, а она всегда находится в голове. Всё, что скопилось на бёдрах и животе, — лишь следствие одной или нескольких из пяти главных причин психологического характера. Таким мнением поделилась психолог, автор метода по работе с подсознанием, создатель трансформационных программ, спикер, член Профессиональной психотерапевтической лиги Вероника Фельдблюм.

Первой причиной она назвала неумение "переварить" собственные эмоции. Поддавшись им, многие люди совершают лишённые пользы для фигуры ночные налёты на холодильник.

"За день мы испытываем сотню разных эмоций, которые не умеем экологично прожить в моменте, они остаются в теле, перевариваясь и распределяясь по нему вместе с "ночным дожором", — подчеркнула спикер в беседе с РИАМО.

Второй причиной она назвала нелюбовь к самому себе. Чаще всего это проявляется, когда человек отказывается от того, что хочет сам, в пользу чего-то, что нужно другим.

Третья причина — неутолённое желание выделиться, стать более заметным для конкретного человека или общества, продолжила автор психологических методик. Во многих случаях человек, который искал социальное признание, не добившись желаемого, начинает набирать вес, словно компенсируя физической величиной недостижимый общественный статус.

Четвёртой причиной Фельдблюм считает подсознательные установки, которые попали в голову человека ещё в детстве и теперь существенно влияют на его поведение и тело, мешая похудеть. Многие "ложечки за маму и папу" для взрослых людей превратились в логическую связку: я много ем — мной довольны.

А пятая причина, по мнению собеседницы РИАМО, совсем не очевидна и заключается в роду человека. Так, если среди предков человека есть кто-то, кто умер от голода, то генетическая память будет это учитывать и постарается наесться впрок на случай критической ситуации.

Ни одна из этих проблем не является нерешаемой. С каждой из них можно работать, обратившись за помощью к психологу или воспользовавшись специальными психологическими методиками, подытожила Фельдблюм.