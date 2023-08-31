Из жертвы в королеву: Как побороть детские травмы и стать женщиной мечты для любого мужчины

В период влюблённости поведение некоторых женщин меняется, они отказываются от общения с подругами и полностью посвящают себя избраннику. Это связано с детскими установками, когда девочка старалась быть послушной, чтобы добиться любви родителей. Об этом рассказал психолог, автор методики "Так-И-Да-терапия" Александр Некрасов-Гром.

"Благодаря этому у неё сформировался большой опыт смены своего поведения и подстройки под ожидания взрослых. Например, в детстве девочка носила штаны, хотя любила праздничные платья. Улыбалась, несмотря на то что ей было грустно. Делала вид, что всё хорошо, а на самом деле она злилась", — отметил он в беседе с aif.ru.

Эксперт считает, что по мере взросления у женщины накапливается желание недополученной любви. Если она влюбляется в мужчину, то ставит его на первое место, подстраивается под него.

В такой ситуации женщина теряет собственное "я" и даже может стать жертвой насилия, абьюза. Ей сложно выйти из подобных отношений, но если это становится постоянным явлением, то такую связь необходимо прерывать. Однако у женщин с таким складом следующие отношения могут стать точно такими же, они рискуют снова впасть в зависимость от мужчины. Тогда поможет терапия.

"Если зависимая от мужчины женщина придёт в терапию, то есть шанс, что их отношения улучшатся в целом. Это произойдёт благодаря тому, что она поменяет некоторые из своих реакций и её потребность в "хорошем" или "плохом" партнёре компенсируется потребностью в самой себе, сформировав внутри себя новую любящую родительскую фигуру", — заметил эксперт.

По его оценке, именно женщина влияет на то, кем будет мужчина с ней в отношениях — абьюзером или зависимым. Некрасов-Гром объяснил, что представители сильного пола ставят на пьедестал королев интересных спутниц, которых нужно чем-то заинтересовать, чтобы получить возможность находиться рядом с ней. А вот женщин в образе жертв хочется "жалеть и пинать". Дело тут во внутреннем дефиците. Чтобы стать королевой, психолог советует научиться самостоятельно закрывать свои потребности. Тогда не придётся искать кого-то извне, заключил он.