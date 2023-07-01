Россиянам перечислили явные признаки токсичных отношений

Женщины вступают в токсичные и абьюзивные отношения, когда они одновременно ощущают страх одиночества и комплекс неполноценности, в этот период они готовы начать встречаться с любым мужчиной. Системный психолог и основательница Открытого университета "Симург" Вания Маркович рассказала, как избежать и распознать такие отношения.

"Всё начинается с вопросов о том, где ты была и почему. А после следует критика. Затем начинаются повышенные требования и человек старается внедрять контроль в жизнь партнёра на почве неуважения и непринятия его ценностей, увлечений, образа жизни", — рассказала психолог "Газете.ru".

Ещё одним тревожным сигналом можно считать отсутствие поддержки и обесценивание — когда партнёр часто сомневается в навыках и возможностях избранницы, тем самым вселяя в неё неуверенность. Также признак токсичных отношений — проявление неуважения. Когда мужчина уважает спутницу, эмоциональное или физическое насилие невозможно, пояснила врач.

Маркович также пояснила, что в здоровых отношениях партнёры не могут ничего диктовать друг другу, а только предлагать и искать компромиссы. По словам эксперта, многие девушки, находясь в токсичных отношениях, ошибочно воспринимают давление в свой адрес как признак нужности.

"Отношения — это хрупкий процесс. Если вы чувствуете давление от мужчины, постарайтесь осознать, какие проблемы есть в отношениях, и попробуйте обсудить их с партнёром. Если вас не слышат, а ситуация усугубляется, следует задуматься о выходе из этих отношений", — подчеркнула Маркович.