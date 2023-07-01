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1 июля, 03:13

Россиянам перечислили явные признаки токсичных отношений

Психолог Маркович: Отсутствие поддержки и контроль — признаки токсичных отношений

Женщины вступают в токсичные и абьюзивные отношения, когда они одновременно ощущают страх одиночества и комплекс неполноценности, в этот период они готовы начать встречаться с любым мужчиной. Системный психолог и основательница Открытого университета "Симург" Вания Маркович рассказала, как избежать и распознать такие отношения.

"Всё начинается с вопросов о том, где ты была и почему. А после следует критика. Затем начинаются повышенные требования и человек старается внедрять контроль в жизнь партнёра на почве неуважения и непринятия его ценностей, увлечений, образа жизни", — рассказала психолог "Газете.ru".

Ещё одним тревожным сигналом можно считать отсутствие поддержки и обесценивание — когда партнёр часто сомневается в навыках и возможностях избранницы, тем самым вселяя в неё неуверенность. Также признак токсичных отношений — проявление неуважения. Когда мужчина уважает спутницу, эмоциональное или физическое насилие невозможно, пояснила врач.

Маркович также пояснила, что в здоровых отношениях партнёры не могут ничего диктовать друг другу, а только предлагать и искать компромиссы. По словам эксперта, многие девушки, находясь в токсичных отношениях, ошибочно воспринимают давление в свой адрес как признак нужности.

"Отношения — это хрупкий процесс. Если вы чувствуете давление от мужчины, постарайтесь осознать, какие проблемы есть в отношениях, и попробуйте обсудить их с партнёром. Если вас не слышат, а ситуация усугубляется, следует задуматься о выходе из этих отношений", — подчеркнула Маркович.

Шэрон Стоун призналась, что подверглась абьюзу на съёмках "Основного инстинкта"

Шэрон Стоун призналась, что подверглась абьюзу на съёмках "Основного инстинкта"

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что большинство людей слышали об абьюзе, тему даже можно назвать достаточно популярной. Однако это явление может проявляться не только в семьях, но и в рабочих коллективах.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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