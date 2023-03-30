Шэрон Стоун призналась, что подверглась абьюзу на съёмках "Основного инстинкта"

Актриса Шэрон Стоун пожаловалась на абьюз со стороны продюсера во время съёмок фильма "Основной инстинкт". Об этом она рассказала во время выступления на церемонии вручения премии NYWIFT Muse Awards.

По словам Стоун, линейный продюсер называл её во время работы над картиной "Карен" — сленговым словом, которое часто применяется для описания требовательной и конфликтной женщины.

"После того как 13 других женщин отказались, я получила роль после девяти месяцев прослушиваний. На протяжении всего фильма линейный продюсер называл меня Карен — до такой степени, что, когда я пришла на своё первое прослушивание, я вышла такой потрясённой, что загнала свою машину в полуприцеп", — поделилась Стоун.