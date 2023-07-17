Грыжи, боль и онемение: Россиян предупредили об опасности позы нога на ногу

Поза нога на ногу увеличивает вдвое нагрузку на позвоночник и сильно ухудшает осанку: корпус наклоняется вперёд, нижняя часть позвоночника в итоге искривляется. Об этом предупредила невролог Замира Бекмурзаева.

"Со временем появляются такие распространённые дегенеративные изменения в позвоночнике, как протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилёз, спондилоартроз. Мышцы спины перенапрягаются, что сопровождается болями, скованностью, а иногда ограничением движений в нижней части спины", — отметила она.

Кроме того, любителям такой позы грозит сдавливание малоберцовых нервов: их часть проходит поверхностно в области подколенной ямки и поэтому они легко могут травмироваться. Всё это сопровождается развитием синдрома свисающей стопы, когда ослабевают мышцы, которые отвечают за её разгибание. Кроме того, ухудшается чувствительность в районе голени, отмечаются покалывание и онемение в ноге.

Как отметила врач в беседе с РИАМО, если вы не можете удержаться, чтобы не закинуть ногу на ногу, надо как можно чаще менять положение и больше двигаться. Бекмурзаева советует выбрать несколько комфортных поз и чередовать их. Медик также призвала регулярно гулять и плавать.