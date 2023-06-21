Врач-ортопед перечислил первые признаки остеопороза

В начальной стадии остеопороз может протекать бессимптомно, однако некоторые признаки могут подсказать о его развитии. Один из них — частые переломы и травмы. Чаще всего патология развивается у пожилых, а также у женщин в постменопаузальном периоде. Помимо этого существует ювенильный (подростковый) остеопороз. Об этом "Москве 24" рассказал хирург, ортопед Евгений Жаров.

К развитию заболевания чаще всего приводят малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и дефицит витамина D. Причиной также могут быть вторичные признаки — наследственность и приобретённые факторы (хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет). На ранних этапах остеопороз протекает бессимптомно, но выявить заболевание можно.

"Если человек постоянно получает травмы, ушибы, трещины, переломы и обращается с этими проблемами к доктору, то врач может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование", — пояснил хирург.

Самая распространённая травма, которая происходит на ранних стадиях заболевания, — компрессионный перелом позвоночника, добавил Жаров. Его можно получить во время спорта, ходьбы и даже при спуске по лестнице. Обычно пациенты обращаются с болями в позвоночнике и спине, а травму показывает рентген. Наличие остеопороза подтверждает обследование.

Вторая по распространённости травма при остеопорозе — перелом шейки бедра, который чаще всего встречается у пожилых. Эта травма приводит к нарушению подвижности.

"Остеопороз также опасен кифозом — искривлением позвоночника, лордозом, который приводит к нарушению статики, то есть пациент может уменьшиться в росте. Это приведёт к появлению болей в позвоночном отделе, утрате трудоспособности с последующей инвалидизацией", — рассказал хирург.

Снизить риск заболевания поможет потребление кальция — в таблетках или через продукты (молоко, творог, яйца). Также показаны умеренная физическая нагрузка и посещение бассейна.