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11 мая, 15:38

Врач объяснил, почему после 55 лет надо следить за ростом

Ортопед Терновой предупредил о риске развития остеопороза у женщин после 55 лет

Уменьшение роста с возрастом может говорить о развитии остеопороза, людям старше 55 лет нужно следить за этим особенно тщательно. Когда из организма вымывается кальций, костная ткань человека становится хрупкой, из-за чего позвонки становятся подвержены переломам и микропереломам. Об этом предупредил в разговоре с "Газетой.ru" травматолог-ортопед, специалист Сеченовского университета Константин Терновой.

"Позвонок в норме — это шайба. Так как из-за головы у нас центр тяжести спереди, сила давления идёт на переднюю часть шайбы. Когда она ломается спереди, получается клин, у которого более широкое место на спине. Поэтому пациент постепенно начинает наклоняться вперёд. На рентгене виден треугольный позвонок, который иногда называют "рыбьим", — рассказал Терновой.

Ортопед рекомендует проходить обследования женщинам после 55 лет и людям, имевшим перелом лучевой кости. Для уточнения диагноза при осмотре врач назначит небольшую процедуру — костную денситометрию (исследование костной плотности).

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Ещё один сопутствующий остеопорозу недуг — артроз — появляется из-за малоподвижного образа жизни и курения. О том, что особенно вредит суставам, нашим читателям рассказал травматолог Юрий Коромыслов.

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Ирина Фальке
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