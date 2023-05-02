Врач рассказал, что делать, если работа на даче закончилась растяжением спины
Травматолог Барктабасов рекомендовал ограничить нагрузки при растяжении спины
При растяжении спины во время работ на даче необходимо сразу остановить любую активность, иначе можно сделать только хуже. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач травматолог-ортопед клиники МЕДСИ в Одинцово Самат Барктабасов.
"Прекратите физические активности и положите лёд на место растяжения на 15-20 минут. Лёд поможет снизить воспаление и уменьшить боль. Не забудьте обернуть лёд в полотенце или использовать специальную гелевую подушку, чтобы избежать обморожения кожи", — заявил он.
При травме мышц спины медик посоветовал придерживаться постельного режима. По его словам, в течение 48 часов повреждённое место не должно испытывать никакой нагрузки. Он также рекомендовал использовать нестероидные противовоспалительные препараты в виде таблеток, мазей и пластырей.
"Если через два дня болезненные ощущения не проходят или ухудшаются, обязательно обратитесь за помощью к врачу. Растирание, поглаживание, разминание, вибрация и надавливание на спину устранят спазм поражённых мягких тканей и усилят в них кровообращение", — добавил травматолог.
Среди симптомов травмы спины медик выделил сильную боль и ограничения подвижности. Чтобы избежать проблем из-за нагрузок или неудачных поворотов, врач посоветовал следить за здоровьем и заниматься физическими упражнениями.
Ранее Лайф писал о том, что при активном отдыхе на природе в период майских праздников важно соблюдать ряд рекомендаций, дабы не травмироваться.
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