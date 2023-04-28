Ортопед назвал самые частые травмы в майские праздники и научил правильно падать

При активном отдыхе на природе в период майских праздников важно соблюдать ряд рекомендаций, дабы не травмироваться. Их в беседе с Лайфом перечислил кандидат медицинских наук травматолог-ортопед и хирург Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев.

"На природе велик шанс получить травму, ушиб, растяжение и даже перелом. Чаще всего травмам подвержен связочный аппарат крупных суставов верхних конечностей (плечевых и лучезапястных) и нижних конечностей (коленных и голеностопных)", — рассказал он.

Самой лёгкой травмой врач назвал ушиб, который можно предотвратить, нося удобную и нескользящую обувь, необходимую защиту, смотря под ноги и соблюдая технику безопасности. Также, по словам ортопеда, майские праздники могут обернуться растяжением связок. Во избежание рекомендуется делать разминку перед физическими упражнениями, соблюдать аккуратность на природе и подкреплять мышцы правильным питанием.

Третья "майская" травма — перелом, возникающий при слишком больших нагрузках на связки и инстинктивном падении: выставлении руки вперёд и приземлении на ногу. Однако есть техника, которая поможет минимизировать риски.

"Попробуйте сгруппироваться: притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, а локти прижмите к бокам. Выдвиньте плечи вперёд и держите ноги вместе. Главное, не бойтесь травмы заранее!" — объяснил врач.

В случае возникновения любой травмы ортопед рекомендует позвать кого-нибудь на помощь, ощупать, зафиксировать и охладить повреждённый участок, а также ограничить на него нагрузку. В случае сохранения боли важно обратиться к врачу, который проведёт диагностику и назначит лечение.