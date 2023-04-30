Врачи посоветовали, как избежать самого частого заболевания суставов

Травматологи часто встречаются на практике с дегенеративным заболеванием сустава, или артрозом, а также его обострением — воспалением околосуставных мягких тканей (синовитом). Патология появляется в том числе из-за вредных привычек, малоподвижного образа жизни, гормональных нарушений. Об этом в беседе с Лайфом рассказал травматолог-ортопед многофункционального медицинского центра "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Юрий Коромыслов.

"Что же способствует развитию артроза? Это, конечно же, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, возраст и различные заболевания (гормональные нарушения, ревматические заболевания, патология сосудов и т.п.)", — рассказал он.

Причиной появления артроза также могут стать травмы, длительная физическая нагрузка, вибрация, интоксикация вредными веществами, курение и алкоголь.

В свою очередь заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач – травматолог-ортопед многофункционального медицинского центра "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Артыш Ондар рассказал, что избежать этой патологии возможно, если изменить образ жизни. Так, нужны физическая активность, особенно благотворно на суставы влияют аэробные нагрузки, а также ходьба, занятия на велотренажёре, эллипсе, плавание и специальная лечебная гимнастика. Лечебные упражнения способствуют выработке синовиальной жидкости в суставе, которая питает и смазывает хрящевые поверхности.

Также важно следить за весом, ведь ничто так не вредит суставу, как избыточная нагрузка на конечность. Нужно придерживаться сбалансированного, разнообразного питания. В рационе должно быть достаточно овощей, фруктов, рыбы и молочных продуктов. К артрозу приводят и различные травмы.

"При получении травмы, даже лёгкой, не стоит оставлять это без внимания и заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, пройти необходимое обследование, по результатам которого врач назначит лечение, которое также будет включать и мероприятия по предупреждению артроза", — добавил Ондар.

По словам врача, лечение в первую очередь должно быть направлено на купирование воспаления и болей, а также показаны методы, призванные помочь улучшить обменные процессы в хрящевой ткани.