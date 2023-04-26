Износ и отслойка: Ортопед раскрыл, чем опасна поза нога на ногу

Если человек сидит в позе нога на ногу, то в это время нагрузка внутри сустава распределяется неравномерно, в результате чего он передавливается и сильно растягивается. Об этом заявил ведущий травматолог-ортопед "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов.

"Внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части её становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой — слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления. Продолжительное сидение в позе нога на ногу приводит к преждевременному износу суставов и отслойке хрящевой ткани", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, эксперт призвал не носить высоких каблуков и обуви с узкой колодкой. По его словам, неестественное положение стоп нарушает кровоток, из-за чего к суставам поступает меньше питательных веществ.