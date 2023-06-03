Врач объяснила, как плохая осанка может навредить зубам

Прикус человека может меняться даже во взрослом возрасте. Изменения могут быть вызваны разными причинами, среди них рост и развитие челюстно-лицевой области, кариес и некариозные повреждения зубов, потеря зубов или лечение ортодонтическими аппаратами. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт клиники "СМ-Стоматология" Наталья Юрченко специально для Лайфа.

Врач объяснила, что рост и развитие челюстно-лицевой области могут продолжаться даже после окончания подросткового периода. В результате этого могут происходить изменения в положении зубов и прикуса. Кариес и стираемость зубов также могут влиять на прикус. Постепенно стираемость зубов может привести к изменению вертикальной и горизонтальной плоскостей прикуса, обратила внимание стоматолог.

Изменения в прикусе могут быть вызваны и потерей зубов, сообщила врач. Если отсутствует один или несколько зубов, соседние зубы могут переместиться, что приводит к изменению смыкания зубов. Лечение ортодонтическими аппаратами также может изменить прикус во взрослом возрасте, рассказала стоматолог. Ортодонтическое лечение направлено на перемещение зубов и коррекцию прикуса.

Некоторые привычки в поведении могут также влиять на положение зубов во взрослом возрасте. Постоянное неправильное положение шеи и спины может оказывать давление на челюсть и зубы, в результате чего может измениться прикус, объяснила Юрченко.

Стоматолог также обратила внимание на серьёзность последствий, которыми грозят распространённые пародонтальные проблемы. Например, пародонтит может привести к потере опоры и смещению зубов. Из-за этого может измениться прикус и потребоваться ортодонтическое или хирургическое вмешательство.

А ещё медик предостерегла от постоянного жевания твёрдых предметов, таких как карандаши, ручки или ногти, а также привычки спать с подушкой, которая оказывает давление на челюсть: они тоже пагубно влияют на прикус.

"Все эти факторы могут привести к изменениям в прикусе во взрослом возрасте. Если у вас есть конкретные опасения или вопросы относительно вашего прикуса, наилучшим решением будет обратиться к стоматологу или ортодонту для проведения осмотра и консультации. Они смогут оценить вашу ситуацию и рассмотреть возможные варианты лечения или коррекции прикуса", — резюмировала Наталья Юрченко.